Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились подробности гибели французского актера Ульеля

Иван Юминов

В мире
Появились подробности гибели французского актера Ульеля
Фото: EPA / ТАСС

Актер Гаспар Ульель, скончавшийся во Франции, в момент столкновения на горнолыжном склоне был без шлема. Об этом сообщила прокурор французского Альбервиля Энн Гаш в среду, 19 января.

— Вчера, 18 января 2022 года, в 16:00 в Монвалезане, на горнолыжном курорте Ла-Розьер, расположенном в массиве Верхний Тарантез, господин Гаспар Ульель столкнулся с другим лыжником на вершина синей трассы под названием Tetras, — рассказала правоохранитель.

Ульель получил серьезную травму головы и был немедленно доставлен на вертолете в больницу в Гренобле, где позднее скончался. Второй лыжник, попавший в аварию, не получил серьезных травм. По свидетельствам очевидцев, в момент столкновения погодные условия были хорошими и не представляли опасности, отмечает Daily Mail.

Гаспар Ульель начал профессиональную карьеру в 1989 году. На его счет 58 кинокартин. Одними из наиболее известных стали фильмы «Соблазн», «Ева», «Искусство любить» и другие. Также анонсировался выход сериала «Лунный рыцарь» с его участием в 2022 году.

Читайте также:
Франция Смерть Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте