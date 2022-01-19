Появились подробности гибели французского актера Ульеля

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Актер Гаспар Ульель, скончавшийся во Франции, в момент столкновения на горнолыжном склоне был без шлема. Об этом сообщила прокурор французского Альбервиля Энн Гаш в среду, 19 января.

— Вчера, 18 января 2022 года, в 16:00 в Монвалезане, на горнолыжном курорте Ла-Розьер, расположенном в массиве Верхний Тарантез, господин Гаспар Ульель столкнулся с другим лыжником на вершина синей трассы под названием Tetras, — рассказала правоохранитель.

Ульель получил серьезную травму головы и был немедленно доставлен на вертолете в больницу в Гренобле, где позднее скончался. Второй лыжник, попавший в аварию, не получил серьезных травм. По свидетельствам очевидцев, в момент столкновения погодные условия были хорошими и не представляли опасности, отмечает Daily Mail.

Гаспар Ульель начал профессиональную карьеру в 1989 году. На его счет 58 кинокартин. Одними из наиболее известных стали фильмы «Соблазн», «Ева», «Искусство любить» и другие. Также анонсировался выход сериала «Лунный рыцарь» с его участием в 2022 году.