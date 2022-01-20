Лидер ДНР: Украина готовится напасть на Донбасс

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Украина ведет подготовку диверсантов для нападения на населенные пункты Донбасса. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Согласно нашим разведданным, Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов, и их цель сейчас — это те населенные пункты, которые находятся вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск, — пояснил Пушилин в эфире «Россия 24».

ДНР, в свою очередь, усиливает меры безопасности в районах возможного наступления украинских войск. Особое внимания также уделяется объектам инфраструктуры республики: газопроводам, водопроводам и линиям электропередач.

19 января президенту России Владимиру Путину в Госдуме предложили официально признать ЛНР и ДНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. Более того, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.