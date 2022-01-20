Врачи объяснили, можно ли аллергикам прививаться от коронавируса

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

При наличии аллергических реакций человеку нужно посетить специалиста, который определит, можно ли человеку делать прививку. Не существует универсальной программы обследований, подходящей каждому человеку. Об этом специалисты рассказали «Вечерней Москве».

Как отметила аллерголог-иммунолог Надежда Логина, любое аллергическое заболевание требует индивидуального подхода.

— Будет проще, если пациенты, страдающие аллергией, будут перед вакцинацией обращаться к аллергологу, который их курирует. Нет такого теста, который точно скажет, можно или нельзя делать прививку, — отметила собеседница «ВМ».

По словам эксперта, есть определенный перечень аллергических заболеваний, которые могут представлять относительные противопоказания. Есть и абсолютные: например, отек гортани или аллергические реакции в прошлом на любые формы вакцинации. Аллергия на пыльцу растений не является противопоказанием к вакцинации, но в сезон цветения вакцинация абсолютно противопоказана, уверена специалист.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева также отметила, что в каждом случае все решается в индивидуальном порядке.

— Мы взвешиваем риски осложнений, заболевания, тяжелых аллергических реакций. Вакцинация проводится только в условиях стационара или поликлиники, ни в коем случае — не в торговом центре, чтобы могли оказать более действенную помощь, если не дай бог что-то случится, — рассказала специалист.

Эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», обратили внимание, что при возникновении осложнений нужно срочно вызывать скорую помощь. В частности, по словам Скорпилевой, тяжелые реакции вроде отека Квинке возникают в первые полчаса, и помощь человеку могут оказать прямо в центре вакцинации.