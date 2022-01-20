«Вопросов не вызывает»: друг семьи Градских убежден, что Коташенко подставили

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Скандал вокруг ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко на 100 миллионов рублей не утихает. Эксперты находят в этом происшествии много странного. Друг семьи Градских журналист Алексей Романов рассказал «Вечерней Москве» свою версию этой истории.

Нападение на Марину Коташенко было совершено в воскресенье. Неизвестные въехали в ее машину, угрожая оружием, заставили поехать в ее особняк, где вдова сама достала из-под кровати деньги и отдала их бандитам.

С каждым днем раскрываются все новые подробности этой таинственной истории: выяснилось, что огромную сумму денег Коташенко накануне увезла в загородный дом из московской квартиры Градского — а произошло это после громкой ссоры с родственниками. Якобы Марине угрожали, и она решила перепрятать деньги, чтобы не лишиться наследства.

Друг музыканта, журналист Алексей Романов убежден, что родственники Градского не могли угрожать Коташенко.

— Я хорошо знал Сашу Градского и все его семьи, — рассказывает «Вечерке» Алексей. — Его взрослые дети — Даня и Маша — воспитаны им самим, и они вполне умные. Они не будут с пеной у рта доказывать свое право на что-либо. Они спокойно договорятся обо всем, если уже не договорились. С Мариной я знаком меньше. Наличие у нее большой суммы наличных у меня вопросов не вызывает. Скорее всего ее подставили. Сама она, по моему мнению, на какой-то злой и хитрый умысел не способна. Иначе Саша бы не взял ее в жены.

К слову, сыщики, занимающиеся расследованием дела, рассматривают вариант инсценировки грабежа: есть версия, что Марина сама себя «ограбила», чтобы вопрос с наследством музыканта решился в ее пользу.

— Если судом будет доказано, что Коташенко все придумала, то согласно статье 306 Уголовного кодекса РФ за дачу ложных показаний ей может грозить срок от двух до шести лет лишения свободы, — рассказал адвокат Тимур Чанышев.