Столичные коммунальщики продолжают вывоз снега с улиц Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Городские коммунальные службы продолжают вывоз снега с улично-дорожной сети и дворов столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 20 января.

В ведомстве напомнили, что в этот день температура воздуха снизится до минус трех градусов. Осадков в дневные часы не прогнозируется, однако вероятно усиление скорости порывов ветра до 14 метров в секунду.

— Вечером в столице вновь ожидается снегопад. Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и проводим регламентные работы в соответствии с погодными условиями. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице температура будет ощущаться на пять градусов ниже реальной из-за приближающегося циклона «Ида», несмотря на южный ветер. По его словам, совокупность этих факторов даст ощущение температуры, отличающейся от истинной. Сильнее всего влияние циклона будет заметно в пятницу — он принесет снегопады и ухудшение погодных условий в целом.