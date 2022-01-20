Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные коммунальщики продолжают вывоз снега с улиц Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Столичные коммунальщики продолжают вывоз снега с улиц Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Городские коммунальные службы продолжают вывоз снега с улично-дорожной сети и дворов столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 20 января.

В ведомстве напомнили, что в этот день температура воздуха снизится до минус трех градусов. Осадков в дневные часы не прогнозируется, однако вероятно усиление скорости порывов ветра до 14 метров в секунду.

— Вечером в столице вновь ожидается снегопад. Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и проводим регламентные работы в соответствии с погодными условиями. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице температура будет ощущаться на пять градусов ниже реальной из-за приближающегося циклона «Ида», несмотря на южный ветер. По его словам, совокупность этих факторов даст ощущение температуры, отличающейся от истинной. Сильнее всего влияние циклона будет заметно в пятницу — он принесет снегопады и ухудшение погодных условий в целом.

Читайте также:
Москва Погода Уборка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте