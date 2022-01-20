Синоптик рассказал о влиянии циклона на ощущение температуры в Москве

Фото: «Вечерняя Москва»

В столице температура будет ощущаться на пять градусов ниже реальной из-за приближающегося циклона «Ида», несмотря на южный ветер. Об этом в четверг, 20 января, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— С приближением циклона «Ида» будет усиливаться ветер и в ощущениях температура будет казаться на 5 градусов ниже, чем она есть на самом деле. Сработает балтийский синдром из-за высокой влажности воздуха — она сейчас составляет 90 процентов относительно влажности воздуха и вот такого, несмотря на то, что он южных направлений, плотного ветра, — передает его слова РИА Новости.

Синоптик отметил, что совокупность этих факторов даст ощущение температуры, отличающейся от истинной. Сильнее всего влияние циклона будет заметно в пятницу — он принесет снегопады и ухудшение погодных условий в целом.

До этого сообщалось, что 20 января ожидается облачная погода. В конце дня местами не исключен небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус трех до минус одного градуса, по области от минус шести до минус одного. Ветер будет южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.