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Москвичам рассказали о погоде 20 января

Георгий Соланович

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Москвичам рассказали о погоде 20 января
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва 20 января окажется под влиянием циклона, возможен небольшой снег. Об этом сообщил портал Метеоновости.

— 20 января ожидается облачная погода. В конце дня местами не исключен небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -3..-1 градуса, по области -6..-1. Ветер южного направления 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление окажется ниже климатической нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха близко к нормальным значениям, — уточнили синоптики.

Погода предрасполагает к неспешным прогулкам по улицам и паркам города. Метеозависимым гражданам, как сообщает портал, также нечего бояться. Однако переодически стоит обращать внимание на состояние своего организма: симптомы недомогания могут свидетельствовать о скачке артериального давления, вызванного колебаниями давления атмосферного. В таком случае стоит обратиться к лечащему врачу либо принять необходимые лекарства.

20 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал полуметровые сугробы в выходные в Москве.

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