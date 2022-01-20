Вильфанд спрогнозировал полуметровые сугробы в выходные в Москве

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Высота сугробов в Москве к выходным достигнет полуметра. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в четверг и пятницу в столице ожидается снегопад. Теплая погода в городе сохранится до воскресения.

— Снег будет идти в четверг и в пятницу. Это, конечно, будет не такой снегопад, как предыдущие январские, но снега он прибавит. Можно на выходных планировать и лыжи, и санки. Сейчас сугробы до 40 сантиметров, а будут местами к выходным до полутора метров. Особенно это касается территории новой Москвы, — говорится на сайте Гидрометцентра.

19 января Вильфанд предупредил москвичей о метели и низком атмосферном давлении в четверг, 20 января. По его словам, атмосферное давление упадет сразу на 10 миллиметров ртутного столба. Также три дня будет идти снег, что увеличит высоту сугробов в столице на 5–6 сантиметров. Погода же будет сравнительно теплой. Днем в четверг ожидается всего 2–4 градуса мороза.