Вильфанд предупредил москвичей о метели и низком атмосферном давлении в четверг

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сильное падение атмосферного давления и метель ожидаются в Москве в четверг, 20 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 18 января.

По его словам, атмосферное давление упадет сразу на 10 миллиметров ртутного столба. Также три дня будет идти снег, что увеличит высоту сугробов в столице на 5–6 сантиметров.

— Во второй половине дня в четверг пойдет снег и усилится ветер до 15 метров в секунду, то есть будет небольшая метель, — рассказал синоптик.

Однако погода будет сравнительно теплой. Днем в четверг ожидается всего 2–4 градуса мороза. Всего за оставшиеся дни недели в городе должно выпасть от 4 до 10 миллиметров осадков, передает ТАСС.

До этого стало известно, что из-за гололедицы в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он продлится до 22:00 четверга, 20 января.

17 января Вильфанд рассказал о погоде в России во второй половине зимы. По его словам, в первой половине зимнего сезона погода в стране была разнообразной, столбики термометров фиксировали резкие перепады температуры.