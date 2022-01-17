Вильфанд рассказал о погоде в России во второй половине зимы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ближе к концу зимы погода в России будет характеризоваться изменчивостью — будут как более теплые, так и холодные периоды. Об этом в понедельник, 17 января, заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в первой половине зимнего сезона погода в стране была разнообразной, столбики термометров фиксировали резкие перепады температуры.

— И вторая половина зимы будет тоже неоднородной. Будут обязательно еще периоды и похолодания, и потепления, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 17 января, в столичном регионе очередной циклон с Атлантики и его атмосферные фронты добавят в копилку прироста снежного покрова очередные сантиметры. Ожидается облачная погода со снегом. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три–один градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне шести–одного градуса мороза.

При этом на Крещение, 19 января, Москва окажется в тылу циклона, который принесет новую порцию снега. Более того, этот процесс повлияет на температурные показатели, а также на повышение атмосферного давления. Об этом в воскресенье, 16 января, в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова.