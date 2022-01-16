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Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Рафаэль Залян

Михаил Алимов

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Москвичам рассказали о погоде на Крещение
Фото: Григоров Гавриил

На Крещение, 19 января, Москва окажется в тылу циклона, который принесет новую порцию снега. Более того, этот процесс повлияет на температурные показатели, а также на повышение атмосферного давления. Об этом в воскресенье, 16 января, в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Минимальная температура опустится до минус 7–10 градусов, а по области — до минус 12. Максимальная температура, которую мы будем ощущать в дневные часы, сохранится на таком же уровне. Это означает, что в столицу придут крещенские морозы и к нам начнут поступать порции более холодного воздуха. Если и есть день, который по ощущениям и температурному фону будет самым холодным на неделе, так это среда, — рассказала она.

Эксперт отметила, что именно 19 января столичная погода вернется «на правильные климатические рельсы». По ее словам, в понедельник и вторник погода будет выше климатической нормы, но в среду вернется к ней.

— Московская погода под воздействием нового циклона станет соответствовать январю. То есть температурный фон приблизится к средним показателям: 9–9,5 градуса ниже нуля, — резюмировала Позднякова.

До этого сообщалось, что в воскресенье, 16 января, на территории столичного региона ожидаются облачная погода, местами небольшой снег. Также сохраняется опасность гололедицы на дорогах. Днем в столице температура воздуха составит минус четыре–два градуса, а ночью похолодает до минус семи.

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