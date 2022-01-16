Синоптики рассказали москвичам о погоде 16 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 16 января, на территории столичного региона ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Также сохраняется опасность гололедицы на дорогах. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит минус четыре — минус два градуса, а ночью похолодает до минус семи.

В Подмосковье днем синоптики обещают от минус семи до минус двух градусов, а ночью столбики термометров опустятся до минус десяти градусов.

Также в этот день ожидается западный ветер. Его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743 миллиметров ртутного столба.

До этого сообщалось, что в Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и снежных заносов. В регионе ожидаются сильные снегопады. Период предупреждения о гололедице действует до 01:00 16 января. Метель и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются до 17:00 15 января.

Также синоптики рассказали о погоде в столице на выходных. Москвичей в субботу и воскресенье, 15 и 16 января, ожидают сильный ветер и небольшой снег, местами — метель.

14 января атмосферное давление достигло своего «дна» в Москве. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, атмосферное давление уже побило рекорд 74-летней давности, после чего опустилось еще ниже, пробив барическое «дно».