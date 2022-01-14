Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Атмосферное давление достигло своего «дна» в Москве. Об этом в пятницу, 14 января, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, атмосферное давление уже побило рекорд 74-летней давности, после чего опустилось еще ниже, пробив барическое «дно».

В 12:00 оно опустилось ниже, чем в 1948 году, когда атмосферное давление в столице впервые опустилось до 720,6 миллиметра ртутного столба. Метеорологи базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали 719,7 миллиметра ртутного столба.

Однако падение атмосферного давления на этом не остановилось и к 14.00 достигло своего «дна» — 717, 3 миллиметра ртутного столба.

— В состоянии циклонической депрессии москвичи будут пребывать в течение шести часов — до 20:00, после чего, как только Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт, столбики барометров обозначат стремительный рост в последующие сутки более чем на 10 единиц, формируя барическую пилу, — написал Тишковец у себя в Instagram.

Москвичам рассказали о погоде в грядущие выходные. В субботу и воскресенье, 15–16 января, их ожидают сильный ветер и небольшой снег, местами будут метели. В ночь на субботу температура опустится до отметки минус четыре градуса, возможна гололедица.

По словам синоптиков, днем в субботу температура останется на уровне минус два–четыре градуса. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 12–17 метров в секунду.