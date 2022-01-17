«Не дает передышки»: синоптики сообщили о снежной погоде в Москве 17 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 17 января, в столичном регионе очередной циклон с Атлантики и его атмосферные фронты добавят в копилку прироста снежного покрова очередные сантиметры. Ожидается облачная погода со снегом.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три–один градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне шести–одного градуса мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12-14 метров в секунду, метель. Атмосферное давление в середине дня составит 724 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в январе не дает передышки метеочувствительным людям — «голова идет кругом». Головные боли, частые приступы мигрени и другие симптомы недомогания отмечают не только метеочувствительные, но и практически здоровые и не метеозависимые.

Всему виной резкие изменения погоды: то стремительно теплеет и резко падает давление, то идет похолодание в минус на десяток, а то и больше градусов. Выдержать такой погодный прессинг становится трудно лицам с различными хроническими недугами, особенно со сниженными адаптационными механизмами и слабым иммунитетом, осложненным повышенной метеочувствительностью. Наиболее уязвимы, люди, которые перенесли недавно острые заболевания, с болезнями суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Важно соблюдать режим отдыха, сна, использовать различные общеукрепляющие методы и найти время для небольших прогулок на свежем воздухе.

Похолодание до минус 12 градусов ожидается в столице на Крещение. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что такие морозы для Крещения не экстремальные. По словам синоптика, 19 января в столице также ожидаются несущественные осадки в виде снега.