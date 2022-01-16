Похолодание до минус 12 градусов ожидается в столице на Крещение

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Температура воздуха упадет до минус 12 градусов в столице в ночь на 19 января. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 16 января.

Он отметил, что такие морозы для Крещения не экстремальные.

— В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится эхом уходящего циклона кое-где, преимущественно на юге, юго-востоке и востоке, — заявил специалист.

По словам синоптика, 19 января в столице также ожидаются несущественные осадки в виде снега. Скорость ветра в этот день будет достигать девяти метров в секунду.

На странице в социальной сети Instagram Тишковец добавил, что в Подмосковье похолодает до минус 20 градусов. Однако из-за сильного ветра температура будет ощущаться на четыре-пять градусов холоднее.

До этого метеоролог предупредил, что в Москве за неделю выпадет около 20–25 миллиметров осадков, что составляет около половины всей январской нормы.

Также главный эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, что на Крещение, 19 января, Москва окажется в тылу циклона, который принесет новую порцию снега. Более того, этот процесс повлияет на температурные показатели, а также на повышение атмосферного давления.