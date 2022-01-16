Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Похолодание до минус 12 градусов ожидается в столице на Крещение

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Похолодание до минус 12 градусов ожидается в столице на Крещение
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Температура воздуха упадет до минус 12 градусов в столице в ночь на 19 января. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 16 января.

Он отметил, что такие морозы для Крещения не экстремальные.

— В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится эхом уходящего циклона кое-где, преимущественно на юге, юго-востоке и востоке, — заявил специалист.

По словам синоптика, 19 января в столице также ожидаются несущественные осадки в виде снега. Скорость ветра в этот день будет достигать девяти метров в секунду.

На странице в социальной сети Instagram Тишковец добавил, что в Подмосковье похолодает до минус 20 градусов. Однако из-за сильного ветра температура будет ощущаться на четыре-пять градусов холоднее.

До этого метеоролог предупредил, что в Москве за неделю выпадет около 20–25 миллиметров осадков, что составляет около половины всей январской нормы.

Также главный эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, что на Крещение, 19 января, Москва окажется в тылу циклона, который принесет новую порцию снега. Более того, этот процесс повлияет на температурные показатели, а также на повышение атмосферного давления.

Читайте также:
Евгений Тишковец Москва Крещение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте