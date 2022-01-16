Около половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за неделю

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москве за неделю выпадет около 20–25 миллиметров осадков, что составляет около половины всей январской нормы. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Воскресная передышка в атмосфере будет недолгой, и уже с утра понедельника мощный североатлантический циклон обрушится снегопадами средней интенсивности и метелями с ухудшением видимости до нескольких километров. Показания барометров рухнут до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Выпадет до 5 миллиметров осадков, сугробы подрастут с 29 до 31–32 сантиметров. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ночная температура — минус 2–7 градусов, днем — от 0 до минус 5 градусов, — написал синоптик на своей странице в Instagram.

По его словам, во вторник снег еще больше усилится. Ожидается до 7 миллиметров осадков, а сугробы вырастут с 32 до 37 сантиметров. Ночью ожидается температура от минус 1 до минус 6 градусов. Днем похолодает: столбики термометров будут показывать от минус 3 до минус 8. Атмосферное давление вернется к норме и составит 746 миллиметров.

— На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные! В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится, эхом уходящего циклона кое-где (преимущественно на юге, юго-востоке и востоке) еще отзовется скоротечный снег. Ветер будет задувать с севера, по скорости — 4–9 метров в секунду. В Москве воздух остынет до минус 10–12 градусов. По области: на юге и востоке — от минус 7 до минус 12 градусов, на западе и севере — до минус 12–17, в самых северных районах Подмосковья — до минус 20 градусов. Но по ощущениям из-за северного ветра будет казаться, что на 4–5 градусов холоднее, — рассказал Тишковец.

Он отметил, что в светлое время суток возможен небольшой снег ближе к вечеру. В столице столбики термометров покажут минус 7–9 градусов, в Подмосковье — минус 7–12. Сугробы вырастут до 38 сантиметров.

— Во второй половине недели будет снежно: прогнозируется еще около 10 миллиметров осадков, а высота снежного покрова в Москве в выходные уже составит примерно 45 сантиметров при норме 25 сантиметров. Ночные морозы будут держаться в диапазоне минус 7–12 градусов, днем — от минус 2 до минус 7 градусов. Ожидаемое количество осадков за неделю составит до 20–25 миллиметров, что составляет около половины всей январской нормы, — резюмировал синоптик.

До этого главный эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, что на Крещение, 19 января, Москва окажется в тылу циклона, который принесет новую порцию снега. Более того, этот процесс повлияет на температурные показатели, а также на повышение атмосферного давления.