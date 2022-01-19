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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Михаил Алимов

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он продлится до 22:00 четверга. Об этом в среду, 19 января, сообщили в Гидрометцентре России.

— Период предупреждения - до 22:00 20 января. Гололедица, — говорится на сайте Центра.

До этого сообщалось, что в среду, 19 января, погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. При облачной c прояснениями погоде местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус десять–восемь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне двенадцати–семи градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов.

Синоптики отметили, что погода в столице в Крещение будет умеренно морозная, атмосферное давление подрастет, кислородный режим благоприятный. Такие погодные условия являются индифферентными и не оказывают дополнительной нагрузки на организм, не вызывают серьезных проблем со здоровьем.

17 января руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России во второй половине зимы. По его словам, в первой половине зимнего сезона погода в стране была разнообразной, столбики термометров фиксировали резкие перепады температуры.

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