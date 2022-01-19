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Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 января

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 19 января, погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. При облачной c прояснениями погоде местами пройдет слабый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус десять–восемь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне двенадцати–семи градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столице в Крещенский праздник будет умеренно морозная, атмосферное давление подрастет, кислородный режим благоприятный. Такие погодные условия являются индифферентными и не оказывают дополнительной нагрузки на организм, не вызывают серьезных проблем со здоровьем.

Можно проводить на свежем воздухе больше времени, заниматься зимними видами спорта или участвовать в программах активного долголетия при отсутствии противопоказаний.

Названы регионы России с самой морозной погодой на Крещение. Города в рейтинге разместились в соответствии с их географическим положением. Наиболее холодным Крещение оказалось в сибирских городах: Омск — средняя температура составила минус 16,9 градуса, Новосибирск — минус 16,7 градуса и Красноярск — минус 16,4 градуса.

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