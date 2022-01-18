Названы регионы России с самой морозной погодой на Крещение

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Стало известно, какие крупные российские города могут похвастаться наиболее суровыми крещенскими морозами. Соответствующее исследование подготовили аналитики «Яндекс.Погоды», сравнив средний температурный показатель, отмечавшийся именно 19 января, за последнее десятилетие.

Города в рейтинге разместились в соответствии с их географическим положением. Наиболее холодным Крещение оказалось в сибирских городах: Омск — средняя температура составила минус 16,9 градуса, Новосибирск — минус 16,7 градуса и Красноярск — минус 16,4 градуса. Следом расположились крупные города Урала, а за ними — приволжские миллионники. Москва (минус 7,8 градуса) и Санкт-Петербург (минус 5,8 градуса) заняли места ближе к концу списка. Рейтинг замыкают Воронеж (минус 5,7 градуса), Волгоград (минус 4,8 градуса) и Ростов-на-Дону (минус 2,4 градуса).

Рекорд по крещенским морозам принадлежит среди мегаполисов Омску. В 2016 году средняя температура в этот день составила там минус 30,9 градуса, а минимальная достигала минус 35,5 градуса.

Абсолютный рекорд самых низких температур для всей России за 10 лет зафиксирован в поселке Тутончаны Красноярского края. 19 января 2018 года столбики термометров здесь опускались до отметки минус 57,3 градуса.

До этого синоптик Александр Синенков рассказал, стоит ли ждать морозов на Крещение в Москве.