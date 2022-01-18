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Названы регионы России с самой морозной погодой на Крещение

Анастасия Колоскова

Общество
Названы регионы России с самой морозной погодой на Крещение
Фото: Григоров Гавриил

Стало известно, какие крупные российские города могут похвастаться наиболее суровыми крещенскими морозами. Соответствующее исследование подготовили аналитики «Яндекс.Погоды», сравнив средний температурный показатель, отмечавшийся именно 19 января, за последнее десятилетие.

Города в рейтинге разместились в соответствии с их географическим положением. Наиболее холодным Крещение оказалось в сибирских городах: Омск — средняя температура составила минус 16,9 градуса, Новосибирск — минус 16,7 градуса и Красноярск — минус 16,4 градуса. Следом расположились крупные города Урала, а за ними — приволжские миллионники. Москва (минус 7,8 градуса) и Санкт-Петербург (минус 5,8 градуса) заняли места ближе к концу списка. Рейтинг замыкают Воронеж (минус 5,7 градуса), Волгоград (минус 4,8 градуса) и Ростов-на-Дону (минус 2,4 градуса).

Рекорд по крещенским морозам принадлежит среди мегаполисов Омску. В 2016 году средняя температура в этот день составила там минус 30,9 градуса, а минимальная достигала минус 35,5 градуса.

Абсолютный рекорд самых низких температур для всей России за 10 лет зафиксирован в поселке Тутончаны Красноярского края. 19 января 2018 года столбики термометров здесь опускались до отметки минус 57,3 градуса.

До этого синоптик Александр Синенков рассказал, стоит ли ждать морозов на Крещение в Москве.

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