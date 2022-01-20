Актер Олег Басилашвили во второй раз заболел коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский актер Олег Басилашвили во второй раз заболел коронавирусной инфекций. Об это он сам сообщил в четверг, 20 января.

По словам 87-летнего артиста, в настоящее время он находится дома. При этом симптомов COVID-19 у него не наблюдается.

По данным СМИ, в последнее время актер находился на своей даче под Санкт-Петербургом. Сам актер недоумевает, каким образом он мог заразиться инфекцией, передает РЕН ТВ.

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ (1956) стал работать в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола (сейчас — Санкт-Петербургский государственный театр «Балтийский дом»). С 1959 года — актер Большого драматического театра.