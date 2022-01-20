Байден пригрозил отключить долларовые операции для банков в России

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Россия в случае «вторжения» на Украину останется без долларовых операций внутри банков. Об этом заявил президент США Джо Байден в четверг, 20 января.

— Я хочу дать ясно понять, что серьезное введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь негативные последствия также для США, негативные последствия для мира, разрушительные — для России, — рассказал глава государства.

Угроза новых мер должна повлиять на президента России Владимира Путина, так как он еще не видел таких санкций, подчеркнул американский лидер. Реакция Вашингтона станет для Москвы «катастрофой», приводит слова Байдена РИА Новости.

14 января член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Марко Рубио представил свой проект санкций против России в случае «вторжения» на Украину. Согласно тексту законопроекта, в случае вторжения на Украину ограничения коснутся президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, а также министра обороны Сергея Шойгу.

Их потенциальные американские визы будут аннулированы, а возможные активы в США будут заморожены. Санкции коснутся и неназванных «российских олигархов». Инициатива содержит запрет на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах экономики.