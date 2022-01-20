Фермер назвал два продукта, которые сильно подешевеют в 2022 году

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Русский фермер Олег Сирота назвал два продукта, которые сильно подешевеют в 2022 году. По его мнению, цены снизятся на морковь и гречку. В 2021 году эти два продукта заметно подорожали.

— В этом году будет перепроизводство морковки, и цены упадут. У нас так было с сахаром. Когда появляется перепроизводство, цены уменьшаются. То есть такие скачки бывают. Все сейчас посадят морковку, гречку - те культуры, которые подорожали ранее, — отметил он в комментарии «Царьграду».

Олег Сирота также добавил что в прошлом году имел место дефицит целого ряда продуктов в связи с чем сильно выросла их стоимость. Решить проблемы с дефицитом продуктов в прошлом году удалось лишь частично.

Ранее в Гильдии пекарей сообщили, что хлеб в 2022 году подорожает на девять процентов.

Рынок хлебобулочных изделий растет каждый год от 1,5 до 2,5 процента, потребление данного вида продукции среди россиян растет с каждым годом. По итогам прошлого года в среднем цены выросли чуть менее чем на девять процентов, это ниже показателей инфляции.