Иммунолог объяснил рост заражений «омикроном» среди детей 

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В России дети все чаще заболевают штаммом коронавируса «омикрон» с последующей госпитализацией, сообщили в Роспотребнадзоре. О том, почему дети стали чаще болеть коронавирусом, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

— Являются ли дети значимыми распространителями «омикрона»? Да. Вирусная нагрузка, необходимая для заражения, уменьшилась. Из детских коллективов «омикрон» перемещается в семьи. Но нельзя сказать, что дети распространяют вирус активнее взрослых, — пояснил врач.

Прежде всего дело в том, что у детей пока нет возможности вакцинироваться в отличие от взрослых. Этот фактор способствует росту заболеваемости среди младшего поколения. По прогнозу иммунолога, применение подростковой вакцины «Спутник М» не будет массовым. Многие семьи не согласятся прививать детей, считает он.

Также в расчет стоит брать особенности поведения детей в коллективах сверстников. Зачастую оно не соответствует нормам эпидемиологической безопасности.

— Здесь важен распорядок дня и образ жизни в детских коллективах. Дети в школах и детских садах тесно общаются и не соблюдают элементарных ограничений: естественно, они не носят масок и перчаток, не находятся друг от друга на социальной дистанции, — отметил иммунолог.