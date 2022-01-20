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«Готовы к обсуждению»: в Госдуме не поддержали запрет криптовалют

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Готовы к обсуждению»: в Госдуме не поддержали запрет криптовалют
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Позиция ЦБ о запрете криптовалют нуждается в детальном обсуждении. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Он отметил, что не поддерживает полный запрет криптовалют. Правительство еще будет обсуждать, как лучше поступить с криптовалютами, уточнил депутат.

— В Госдуме только что создана рабочая группа как раз для того, чтобы запустить дискуссию, что с криптовалютой происходит у нас в стране и какую позицию должно принять государство: или запрещать, или разрешать. В этой связи мы только начали обсуждение этой темы. ЦБ, конечно, имеет право высказывать свою позицию, но мы готовы на площадке Государственной думы к обсуждению этого вопроса, — отметил депутат.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что у граждан России имеется большое количество криптовалюты. С учетом этого к вопросу ее регулирования нужно подходить предельно осторожно, подчеркнул Луговой.

В Центробанке предложили запретить на территории России выпуск, майнинг и использование криптовалют. Об этом в пресс-службе ЦБ сообщили в четверг, 20 января.

— Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры, — отмечается в документе.

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