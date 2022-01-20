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Терапевт перечислила вызывающие сильную головную боль продукты

Иван Юминов

Сюжет: 

Еда
Общество
Терапевт перечислила вызывающие сильную головную боль продукты
Фото: Pexels

Выдержанный сыр и вино могут спровоцировать приступ мигрени у человека. Об этом заявила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

— Спровоцировать приступ могут некоторые продукты (выдержанные сыры, вино, шоколад, мясные деликатесы), яркий свет, громкие звуки, — рассказала специалист.

Мигрень представляет собой сильную пульсирующую боль, которая охватывает одну из сторон головы. Чаще всего ей страдают женщины, приводит слова Драпкиной ФАН.

17 января специалист в области китайской и тибетской медицины Наталья Курылева рассказала, как стоит питаться в морозную погоду. По ее словам, в восточной медицине важным критерием выбора продукта является его теплоемкость, ведь есть «согревающие» и «охлаждающие» продукты.

Так, например, для морозной зимней погоды не подходят легкие салаты и смузи. Основу рациона в это время года должны составлять продукты, которые обеспечат организм энергией и теплом.

По словам врача, такие продукты дадут максимальный заряд энергии, который поможет согреться в холода. В зимний период можно даже немного увеличить дневную норму калорийности.

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