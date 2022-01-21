Иммунолог Крючков объяснил, как защитить детей от заражения «омикроном»

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В России участились случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» детей возрастом от двух до пяти лет. Теперь течение заболевания у них все чаще сопровождается бронхиолитом, требующим госпитализации, заявили в Роспотребнадзоре. О том, как защитить детей от нового штамма, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Самый эффективных способ профилактики для ребенка — изоляция (хотя бы частичная) и формирование у него привычки пользоваться средствами индивидуальной защиты, рассказал эксперт.

— Лучший способ защитить ребенка — относительно изолировать его от детских коллективов на какое-то время. Не нужно отправлять его в город, в магазин и так далее. Также старших детей нужно приучить к ношению масок. Дети должны привыкнуть обрабатывать руки санитайзером. Эту привычку стоит формировать, если вы уверены в сознательности ребенка: он должен понимать, что дезинфицирующее средство нельзя употреблять в пищу, — пояснил Крючков.

Другая допустимая мера — введение частичного дистанционного обучения в школах и разведение потоков детей в помещениях. Например, школьники разных классов могут отправляться на перемены в разное время или заходить в здание с разных входов, отметил собеседник «ВМ».

По словам иммунолога, самоизоляция остается наиболее действенным средством в борьбе против вируса.

— Когда такая волна начинает накатывать, нужно срочно переводить на дистанционное обучение старших школьников и студентов. Почему именно их? Потому что с младшими школьниками должен кто-то сидеть дома: родителям приходится брать отпуск или больничный. А вот «дистант» для школьников, начиная с пятого класса, — это относительно безболезненно, — высказался специалист.

Врач добавил, что в нынешних обстоятельствах логично обеспечить возможность дистанционной работы для офисных сотрудников. Это сократит количество пассажиров общественного транспорта и снизит риск заражения вирусом, уточнил Крючков.