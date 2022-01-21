Эзотерик Буш предупредила, как категорически нельзя загадывать желание

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Эзотерик и психотерапевт Мирослава Буш объяснила, как правильно загадывать желание.

По ее словам, не стоит слушать совет, который особенно популярен в последнее время, и проговаривать желание в настоящем времени.

— Это большая глупость. Надо загадывать по-человечески: «я хочу …» — и прикладывать список. Когда вы говорите, что вы счастливы, рядом с вами уже есть муж и куча денег, то подсознание, Вселенная и боги, называйте как хотите, принимают это как факт. Зачем человеку что-то еще, если у него все есть, — отметила она в комментарии ФАН.

Эзотерик добавила, что с желаниями нужно быть острожными и не стоит загадывать, чтобы что-то плохое случилось с вашими врагами: можно получить «откат» в несколько раз сильнее в свою сторону.

Она посоветовала людям наслаждаться жизнью, благодарить богов за то, что они продолжают вас защищать.

Ранее шаманка рассказала, какие знаки зодиака покупают «марафоны желаний». Так, Водолей — падкий на быстрое обогащение знак зодиака. В погоне за успехом он с легкостью может потерять голову.