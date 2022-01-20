«Падкие на халяву»: какие знаки зодиака покупают марафоны желаний

Фото: pixabay.com

Все хотят, чтобы их желания сбывались. Но не все готовы прилагать для этого много усилий, поэтому ищут легкие пути. Возможно, именно для таких людей и были придуманы марафоны желаний. Их чаще всего выбирают представители определенных знаков зодиака, рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Водолей

Водолей — падкий на быстрое обогащение знак зодиака. В погоне за успехом он с легкостью может потерять голову. Ему присуща маниакальная жажда доказать окружающим свою удачливость и умение достигать поставленных целей в рекордно короткие сроки. Получая положительный результат, он впадает в нирвану и отдыхает душой, а вот не заполучив заветного «по щучьему велению», может погрязнуть в мыслях о неудаче. Выйти из этого состояния ему поможет только новый марафон по саморазвитию.

Рыбы

Представители водной стихии обожают мечтать и представлять себя успешными личностями. Рыбы — большие идеалисты, их душа постоянно стремится к чему-то возвышенному и даже волшебному. Но есть в этом один минус: ими легко манипулировать. Если представитель знака увидел красивый заголовок «Хочешь иметь квартиру мечты без ипотеки и кредитов, обзавестись счастьем в личной жизни и иметь постоянный доход 100 тысяч в месяц без усилий и вложений?», он точно не пройдет мимо.

Фото: Из личного архива Кажетты Ахметжановой

Близнецы

«Попробовать в этой жизни нужно все, а уже потом разбираться с результатами» — именно с таким девизом по жизни идут Близнецы. Их всегда можно застать «в ресурсе, в моменте, в потоке», за работой над очередной картой желаний или написанием чека изобилия. Откуда все это в их голове? Из марафонов. Чаще всего Близнецы участвуют во всем, потому что так сейчас модно, а быть в тренде для этого знака зодиака очень важно.

Стрелец

Этот зодиак невероятно падкий на любые халявные плюшки от фортуны. Желание достичь всего и сразу зачастую толкает его на разные авантюры: будь то денежная лотерея, тренинг по достижению финансового благополучия или азартная игра. Причем постепенно первоначальная цель теряется, и его увлекает сам процесс, возможность следовать за мечтой. Чем-то это напоминает следование осла за подвешенной на веревке перед его носом морковкой.

Лев

Для этого знака, в отличие от предыдущего, на первом месте стоит желание быть во всем первым. Недаром Лев — царь зверей. В своем стремлении главенствовать над всеми он готов использовать любые методы и действия. И нередко ввязывается для достижения успеха в сомнительные авантюры. Хорошо, что запал без видимых результатов у Львов быстро сходит на нет.