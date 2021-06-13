Шарлатанство или помощь? Как работают марафоны желаний и стоит ли им верить

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В последние несколько лет социальные сети и интернет в целом предлагают тренинги на любой вкус. В народе это явление даже прозвали «инфоцыганством». Люди готовы платить так называемым коучам деньги, чтобы улучшить свою карму, раскрыть мужскую или женскую энергию, научиться добиваться своих желаний. Однако такие марафоны далеко не всегда приносят пользу и результат. О том, в чем их достоинства и недостатки и стоит ли вообще ждать подвоха от тренингов в Сети, — в материале «Вечерней Москвы».

Изначально было классно и здорово

Елизавета Иунихина во время пандемии коронавируса участвовала в четырехнедельном марафоне желаний от известного бизнес-тренера по совету своей сестры.

Изначально, говорит девушка, ей было здорово и классно.

— Мы регистрировались через WhatsApp и Telegram. Она (тренер — прим. «ВМ») как бы сама скидывала задания — голосовыми сообщениями, говорила про вселенные, про наши внутренние переживания. Мы задания выполняли, а потом она озвучила платную составляющую. Первая неделя, как известно, бесплатная, а вот за оставшиеся надо уже внести деньги, — рассказала собеседница «ВМ».

Для продолжения марафона предлагалось три варианта: 4 тысячи рублей — если просто будут скидывать задания, а участник будет отписываться, что он их выполняет; 10 тысяч или чуть больше — если будет обратная связь; 100 тысяч рублей — если задание будет проверять сама тренер, а не ее помощники.

Неровное «колесо жизни»

Для начала, объясняет Елизавета, нужно было оценить все сферы своей жизни: любовь, деньги, работа, хобби. Все это изображено в виде колеса жизни человека, и оно должно быть ровным. Но у всех участников так или иначе есть в этом какие-то недочеты.

— Если есть деньги, значит, проседают увлечения. Если есть любовь, значит, нет денег. Далее в зависимости от сферы прописываешь желания. Порядка десяти. Потом давали обратную связь в первую неделю. Потом говорили, как лучше формировать желания. Естественно, без частицы «не». Нельзя упоминать в своих желаниях других людей. То есть если девушки хотят заполучить мужчину, не стоит писать его имя, потому что это будет не его желание. А потом надо было прописывать свои ощущения, если желание сбудется, — добавила девушка.

Лично она в рамках «марафона» продержалась две недели, в том числе заплатив за него деньги. Задания девушка не выполнила и была исключена из группы. С ее точки зрения, никаких новых знаний она не получила. Все, что давали на тренинге, давно расписано в книгах по психологии и самопознанию. Истина и так понятна, уточняет Елизавета, и за нее необязательно платить большие деньги. Ко всему этому можно прийти самостоятельно, уверена девушка.

Делают ставку на психологию

Впрочем, желание Иунихиной все же исполнилось, но она не знает, кого благодарить: марафон или себя. А вот ее сестре тренинг очень понравился. После его прохождения ей предложили курс по принятию своего тела. Организаторы уверяли, что следующие подобные онлайн-курсы будут лучше.

В то же время, несмотря на доминирующий негатив в отношении этого марафона желаний, Елизавета нашла в нем и плюсы.

— Бизнес-тренер действительно мотивирует человека, заставляет поверить в то, что реализовать себя возможно и надо поверить в свои силы. Сестре понравилось то, что ведется работа над психологией, а в современном мире это очень важно. Важно к себе прислушаться, понять, чего ты действительно хочешь, — отметила спикер.

«Шарлатаны они»

Более категорично к тренерам по личностному росту относится врач-психотерапевт, профессор Диля Еникеева. Она констатировала, что их развелось немыслимое количество.

— Я считаю таких людей шарлатанами, потому что они не дают людям, которые приходят на их тренинги, того, чего обещают. А поскольку их много, они пытаются привлечь внимание к своим тренингам броскими названиями. Само наименование «марафон желаний» уже абсурдно. Марафон — это бег на длинную дистанцию, если дословно переводить. Это значит надо долго-долго куда-то бежать или стремиться, или что-то делать, чтобы желание исполнилось, — пояснила специалист.

Еникеева напомнила одну известную поговорку: «Бойтесь своих желаний — они могут исполниться». Лично она убеждена, что для достижения успеха нужны не желания, а цели. И чтобы чего-то добиться, человек должен сначала их перед собой поставить, а потом определить задачи, с помощью которых он к этим целям придет.

«Коучи нового человека не сделают»

Но сделать, говорит психолог, так может стеничный (стеничность — характеристика личности, отличающейся высоким жизненным тонусом, стабильным настроением, уверенностью в себе, постоянной и целеустремленной активностью, устойчивостью к стрессу — прим. «ВМ») человек, обладающий сильным характером, умеющий ставить эти цели и знающий как их достигать. Научить такому, по ее уверению, не смогут никакие тренинги.

— Обычно это природное качество. Теоретически можно, если очень захотеть, выработать стеничность. Если человек серьезно занимается работой над собой и хочет чего-то достичь. А все эти коучи нового человека не сделают и не помогут реализовать ему свои намерения. Они красиво говорят, много говорят, но толку нет, — считает психотерапевт.

Диля Еникеева сама не раз сталкивалась с пациентами, прошедшими различные тренинги. Люди приходили воодушевленными и полными надежд на то, что их дела вот-вот пойдут в гору, однако у многих иллюзии разрушались при столкновении с суровой реальностью, связанной в том числе и с реалиями жизни в нашей стране.

Как все-таки добиться успеха?

Через умные книжки о том, как кто-то выгуливал собак и стал миллионером, в России добиться успеха сложно, добавила эксперт. Да и в целом такие истории не более чем мифы.

— Бизнес-тренеры много говорят, но в основном это пустозвонство. Лично я считаю, что не надо тратить время и деньги на это шарлатанство. По сути, человек должен самостоятельно сформировать в себе умение ставить цели и задачи, вовремя оказаться в нужное время рядом с нужными людьми. И уже дальше задействовать свои способности, возможности своего окружения, умение найти подход к людям, которые смогут в него поверить и дать ему какой-то стартовый капитал, интеллектуальный или финансовый. Вот если все это сложится, тогда все получится, — пояснила собеседник «ВМ».

Если же человек надеется, что, заплатив какие-то деньги и придя на какой-то тренинг, он станет богатым — это ошибочно, констатировала спикер. По ее словам, это такой же обман, как с заряженной водой или экстрасенсами, только обернутый в наукообразные, часто придуманные или заимствованные термины. На самом деле коучи продают воздух.

Но люди продолжают платить за различные курсы в надежде за деньги обрести те качества, которых у них нет и которые можно развить только посредством опыта, самодисциплины и работы над собой, уточнила психотерапевт. К тому же никогда не будет лишним получение знаний, необходимых для достижения целей. А после того как успех с их помощью будет достигнут, самодисциплину и стеничность надо в себе еще и поддерживать. Только для этого стоит обращаться к профессионалам, заключила Диля Еникеева.

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