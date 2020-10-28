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«Разрушите себе жизнь»: астролог Глоба назвала опасности марафонов желаний
Фото: youtube.com / Alla Zanimonets

«Разрушите себе жизнь»: астролог Глоба назвала опасности марафонов желаний

Виктория Федотова

Общество

Астролог Тамара Глоба объяснила, чем могут быть опасны марафоны желаний. По ее словам, люди не просто участвуют в курсах и отдают деньги, а платят за участие в энергетическом поле.

— Вы попадаете в это поле, и оно не всегда доброе. Часто оно направлено на алчные интересы. Это не всегда бывает бескорыстный светлый учитель, который говорит, что сегодня прекрасный день — давайте мечтать. Мне иногда в панике хочется сказать: «Люди, ужасный день! Не делайте этого, вы разрушите себе жизнь и другим!» — отметила астролог.

По ее словам, многие могут мечтать о войне, убийствах или чужих мужьях и женах.

— За ваше желание вы можете заплатить очень высокую цену. Вы захотите денег — у вас отнимут жизнь близкого человека. Мечты должны быть, но высокие, хорошие, их надо воплощать. Желание важно правильно формулировать, — отметила Глоба.

Видео опубликовано на YouTube-канале Аллы Занимонец.

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