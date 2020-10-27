Астрологи рассказали, представителям каких знаков зодиака сложнее строить отношения

Фото: pixabay.com / Asklepios Wien

В наше время представители прекрасного и сильного полов сталкиваются с недопониманием, вследствие чего свои лучшие годы они проводят в одиночестве. Астрологи объяснили, представителям каких четырех знаков зодиака нужно обратить внимание на собственные жизненные принципы или смириться с одиночеством, передает портал 5-tv.ru.

Данный список неудачливых партнеров для отношений открывают Овны. Астрологи считают, что их ключевая проблема кроется в стремлении завоевать сердце человека, который совершенно ему не подходит. По причине своего упрямства они будут бороться за те отношения, которые обречены закончиться провалом. Представителям этого знака нужно срочно научиться ценить и любить себя.

Несмотря на целеустремленность в рабочих делах, отношения — не самая сильная сторона Тельцов. В отношениях они зачастую чувствуют себя очень неуверенно. Тельцы постоянно ищут тот самый идеал совершенства и боятся потратить время на «проходного» человека. На этой почве как раз и прогрессируют их страдания, слезы, боль и одиночество. Астрологи советуют им не делать поспешных выводов о человеке, а также пересмотреть отношение к окружающим.

Скорпионы отличаются своей сложностью и непримиримостью характера, что зачастую мешает им обрести личное счастье. Резкая манера общения, упрямство и горделивость лишь отпугивают партнеров, не оставляя шансов несчастным представителям этого знака. Эксперты советуют Скорпионам научиться не выплескивать негативные эмоции на окружающих и стараться быть более чуткими по отношению к ближним.

Беда Рыб кроется в их излишней доброжелательности и доверчивости к людям, которой последние готовы пользоваться. Рыбы способны отдаться первому встречному, кто сможет пожалеть их и утешить. Из-за постоянных предательств и обвинений в свой адрес Рыбы чувствуют себя одинокими и никому не нужными. Астрологи предложили им просто-напросто начать анализировать личности людей, находящихся в их ближайшем окружении.

Читайте также: Астрологи выяснили, женщины каких пяти знаков зодиака чаще остаются одни