Астрологи выяснили, женщины каких пяти знаков зодиака чаще остаются одни

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Астрологи считают, что некоторым женщинам встретить своего избранника мешают не только разные проблемы, но и звезды. О том, каким знакам зодиака не суждено встретить свою вторую половину, сообщает Пятый канал.

Первыми идут Близнецы. Дамы, рожденные под этим знаком, не любят, когда ими пренебрегают и оставляют их без внимания. Они очень требовательны к своей половинке, а также любят, чтобы им подчинялись. Подобное давление, оказываемое на мужчин, и постоянные выходы за рамки личного пространства обычно заканчиваются бегством сильной половины.

Женщины-Раки — сверхчувствительные и преданные персоны. Им нравится оказывать заботу и помогать мужчинам. Некоторые хитрые представители мужского пола могут нагло пользоваться излишней лояльностью таких дам в своих целях.

Основная проблема женщин-Стрельцов заключается в их постоянном стремлении к переменам. Зачастую Стрельцы предпочитают длительные командировки банальной работе в офисах, а также любят проводить время наедине с собой. К сожалению, это лишь оттолкнет большинство партнеров. Безусловно, легкость, обучаемость и желание все и везде успеть — это замечательные качества. Однако в серьезных отношениях мужчины вряд ли будут ждать и хранить верность вечно отсутствующим половинкам.

В самом начале отношений Козероги ведут себя идеально: заботятся о партнерах, холят и лелеют, вместе с тем пытаясь скрыть негативные черты характера. Однако позже на поверхность всплывает одно неприятное обстоятельство, что ничего, кроме личных амбиций и собственных желаний им абсолютно неинтересно. Женщины-Козероги часто оставляют без внимания попытки мужчин добиться ласки и нежности, предпочитая заняться работой, а не утомительным сексом, тем самым порождая обиды и измены.

Женщины-Водолеи в силу особенностей характера чаще воспринимаются сильным полом как друзья и приятели. С ними просто найти общий язык, они очень искренни и наивны. Кавалерам же от женщин зачастую хочется больше загадочности, интриги и чувственности.

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