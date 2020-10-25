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Астролог предупредила о судьбоносных моментах и сложностях на следующей неделе
Фото: depositphotos.com

Астролог предупредила о судьбоносных моментах и сложностях на следующей неделе

Евгения Звощик

Общество

Астролог Алена Никольская рассказала, что следующая неделя будет непростой для представителей всех знаков зодиака. В частности, ожидаются некие судьбоносные моменты.

По ее словам, неделя с 26 октября по 1 ноября может пройти на фоне непредвиденных трудностей. При этом возможны как хорошие, так и плохие сюрпризы. Как пояснила Никольская, причина такого положения дел заключается в Солнце, которое будет в оппозиции с планетой Уран.

— Уран в Тельце — всегда изменения в сфере финансовой и личной. Людей по всему миру будет «трясти», мало того, в Америке эта неделя будет полна тех событий, которые сильно повлияют на президентские выборы, — отметила астролог.

Еще одной причиной сложной недели будет второе за месяц полнолуние, которое случится 31 октября. В этот раз это явление сохранит силу своего присутствия еще на две недели.

Также астролог рассказала, что из-за воздействия Урана могут появиться сложности в финансовой сфере. При этом уже 28 октября Венера и Меркурий перейдут в Весы, что немного уравновесит вызванную Ураном ситуацию.

Кроме того, Никольская рекомендовала воздержаться от полетов на дальние расстояния в ближайшие две недели, а также остерегаться агрессивно настроенных людей, сообщает Пятый канал.

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