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Народный календарь. Зачем нужно обязательно сходить в баню 22 января

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Зачем нужно обязательно сходить в баню 22 января
Фото: Pixabay

Православная церковь сегодня чтит память святителя Филиппа (1507-1569), митрополита Московского и всея России.

22 января было принято идти в баню, это было обязательным, чтобы отмыть себя от всех святочных грехов, в частности, от праздничной беспечности.

Люди верили, что в этот день у банника (духа, обитающего в бани) можно взять шапку-невидимку. Для этого в парилку нужно зайти самым последним и под подошву левого сапога положить крестик. Сесть лицом к стене и бранить все на свете. Согласно поверьям, выйдет старичок банник и протянет шапку-невидимку. Также верили, что волшебную вещицу в этот день можно просто найти при посещении парной, потому что банник оставляет ее хорошим людям.

В этот день говорили: «Пришла пора, забот гора». После длительной череды праздников у людей накопилось множество дел. В доме производили генеральную уборку, перестирывали одежду и белье. Все эти заботы ложились на плечи хозяйки дома, про которую в народе говорили: «Не та хозяйка хороша, что красиво говорит, а та, которая щи вкусно варит».

Приметы погоды:

Ясный день — к хорошему урожаю.

Вороны и галки сидят на верхушках деревьев — к морозам, на снегу — к оттепели.

Кошка на печь залезает — к похолоданию, лежит кверху брюхом — к потеплению, точит когти об дерево — к ветреной погоде, спит целый день — к теплу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Зачем нужно обязательно сходить в баню 22 января

Именины отмечают: Антонина, Захар, Петр, Филипп

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