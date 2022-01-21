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Врач объяснила, когда можно пить антибиотики при коронавирусе

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач объяснила, когда можно пить антибиотики при коронавирусе
Фото: pixabay / Thiago Lazarino

В случае заболевания коронавирусной инфекцией антибиотики можно применять только после рекомендаций специалиста. Они могут помочь в случае, если на фоне коронавирусной инфекции присоединяются бактериальные осложнения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

При сочетании вирусной и бактериальной инфекций антибиотики необходимы, отметила Чернышова.

— Но тут, как правило, речь идет о тяжелых случаях, требующих госпитализации. И это тоже только по назначению врача, потому что не любой антибиотик подойдет, дозировки бывают разными. Просто взять и начинать пить какой-то антибиотик «на всякий случай» не нужно, — уверена специалист.

По словам Чернышовой, новый штамм «омикрон» не имеет существенных отличий в плане лечения лекарствами. При этом заболевание чаще протекает в легкой форме и сравнимо с обычным сезонным острым респираторным вирусным заболеванием или гриппом.

Собеседница «ВМ» отметила, что при наличии настораживающих симптомов необходимо обращаться к врачу.

— Сейчас последнее распоряжение (по крайней мере, в Москве), что, если вы заболели, у вас наблюдаются симптомы острой респираторной инфекции (насморк, кашель и температура до 38 градусов), то идите в поликлинику сами. Сейчас очень много выделили дежурных врачей, не надо звонить в поликлинику и записываться — достаточно просто прийти и попасть к дежурному врачу, он даст больничный и рекомендации. Естественно, приходить нужно в маске, — подчеркнула эксперт.

При температуре выше 38 градусов нужно оставаться дома и вызывать врача, соблюдать постельный режим и пить как можно больше теплых напитков, посоветовала Чернышова.

Игнорировать симптомы не стоит, уверена собеседница «ВМ».

— Если человек не хочет идти к врачу, то это его личная ответственность — значит, он знает, как ему быть. Давать рекомендации такому человеку я считаю просто неэтичным. Я знаю случаи, когда был разрыв между самочувствием и действительной ситуацией, когда человек думает, что чувствует себя неплохо, а на компьютерной томографии оказывается 50 процентов поражения легких, и человека госпитализируют, — резюмировала врач.

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