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Эксперт по кибербезопасности назвал лучший способ хранения паролей

Елизавета Короткова

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Технологии
Эксперт по кибербезопасности назвал лучший способ хранения паролей
Фото: ВКонтакте

Пароли от социальных сетей и приложений не рекомендуется хранить на бумажном носителе или в заметках мобильного устройства. Гораздо безопаснее пользоваться специальными сервисами — менеджерами паролей. Таким советом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился эксперт по кибербезопасности Олег Седов.

Пароли, хранящиеся в таком сервисе, самостоятельно генерируются и обновляются. Пользователю остается придумать единственную надежную комбинацию знаков для входа в систему и регулярно копировать созданные менеджером надежные пароли.

— На бумажном носителе хранить пароли не рекомендую: там они теряются и исчезают. Менеджер паролей — вещь более-менее надежная. Но пароль от него должен быть самым надежным и самым трепетно охраняемым. Он — единственный подвергается риску. Все остальные можно забыть и просто копипастить, — рассказал Седов.

При этом лучше выбирать платные сервисы. Как правило, такие менеджеры паролей дают гарантию стабильности и заботятся о персональных данных пользователей.

— Но подобные сервисы бывают разными: платными и бесплатными. Стоит понять: если вы не платите за сервис, то вы не клиент, а товар. А любой платный ресурс должен вам что-то обещать и гарантировать, — порекомендовал эксперт.

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