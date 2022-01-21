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В Кремле прокомментировали ситуацию с похищением жены бывшего чеченского судьи

Полина Долганова

В мире
В Кремле прокомментировали ситуацию с похищением жены бывшего чеченского судьи
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 21 января, назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

Недавно сообщалось, что неизвестные, которые представились оперативниками, увезли на допрос супругу бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. По данным СМИ, псевдо-оперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

— Фантастическая история. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем, — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что официальной информацией, которая бы подтверждала достоверность этой истории, в Кремле не располагают. При этом, по его словам, если все вышесказанное окажется правдой, то правоохранительные органы будут разбираться в ситуации, передает РИА Новости.

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