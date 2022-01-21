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Водитель в Люберцах отказался везти школьника и выгнал его из маршрутки

Анастасия Колоскова

Происшествия
Водитель в Люберцах отказался везти школьника и выгнал его из маршрутки
Фото: Telegram-канал «Москва 24»

В подмосковных Люберцах водитель маршрутки отказался везти школьника, сославшись на то, что не готов дать ему сдачу с 500 рублей. Об инциденте стало известно в пятницу, 21 января.

Подросток вначале хотел оплатить проезд в маршрутном такси картой, но водитель отказался принимать безналичную оплату. Мужчину также не устроило, что пассажир протянул ему купюру в 500 рублей. Он стал возмущаться, что ему придется отдать в качестве сдачи всю мелочь. Он остановил маршрутку и начал требовать, чтобы школьник покинул салон. Тот снял происходящее на камеру и опубликовал видео в соцсетях.

После этого стало известно, что водителя уволили.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

Похожий случай, вызвавший общественный резонанс, произошел в 2020 году в Южно-Сахалинске. Там школьник ехал домой на общественном транспорте после тренировки. По пути он уснул и проехал свою остановку. На конечном пункте кондуктор заставила ребенка выйти из салона, поскольку по инструкции с пассажирами нельзя совершать разворот. Однако затем автобус уехал по своему маршруту, а за мальчиком никто не проследил.

В итоге школьника удалось найти только спустя несколько часов, когда родители, не дозвонившись до него, забили тревогу. Его обнаружили в незнакомом ему районе города.

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