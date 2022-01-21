Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Госдума оптимизирует обмен данными между ГИС ЖКХ и регионами

Иван Юминов

Общество
Госдума оптимизирует обмен данными между ГИС ЖКХ и регионами
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который создает условия для автоматизированной передачи данных от региональных информационных систем в сфере ЖКХ в государственную информационную систему (ГИС ЖКХ).

Согласно проекту, если в субъекте существует региональная система, содержащая информацию, которая должна размещаться в ГИС ЖКХ, то оператор ГИС ЖКХ и оператор региональной системы смогут заключить соглашение. В документе будут сведения, которые изначально были размещены в региональной информационной системе, а затем должны быть переданы региональным оператором в ГИС ЖКХ в автоматизированном режиме.

При этом на основании соглашения в регионе будет приниматься нормативный акт о наборе сведений, которые должны размещаться не в ГИС ЖКХ, а в региональной системе. В случае заключения соглашения и принятия такого акта оператор региональной системы получит бесплатный доступ к содержащейся в ГИС ЖКХ информации, размещаемой Росреестром и его территориальными органами, а также ФАС, МВД, ФНС, ПФР, Фондом содействия реформированию ЖКХ и Минюстом, отмечает ТАСС.

ГИС ЖКХ призвана сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных. С помощью нее россияне могут посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, люди имеют возможность ввести и проверить показания приборов учета, а также контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями. ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг, поэтому отдельная регистрация в системе не требуется.

В рамках работ по развитию ГИС ЖКХ планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также расширить взаимодействие с единым порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных.

Читайте также:
Госдума Законы ЖКХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Все мнения
О проекте