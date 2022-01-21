Госдума оптимизирует обмен данными между ГИС ЖКХ и регионами

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который создает условия для автоматизированной передачи данных от региональных информационных систем в сфере ЖКХ в государственную информационную систему (ГИС ЖКХ).

Согласно проекту, если в субъекте существует региональная система, содержащая информацию, которая должна размещаться в ГИС ЖКХ, то оператор ГИС ЖКХ и оператор региональной системы смогут заключить соглашение. В документе будут сведения, которые изначально были размещены в региональной информационной системе, а затем должны быть переданы региональным оператором в ГИС ЖКХ в автоматизированном режиме.

При этом на основании соглашения в регионе будет приниматься нормативный акт о наборе сведений, которые должны размещаться не в ГИС ЖКХ, а в региональной системе. В случае заключения соглашения и принятия такого акта оператор региональной системы получит бесплатный доступ к содержащейся в ГИС ЖКХ информации, размещаемой Росреестром и его территориальными органами, а также ФАС, МВД, ФНС, ПФР, Фондом содействия реформированию ЖКХ и Минюстом, отмечает ТАСС.

ГИС ЖКХ призвана сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных. С помощью нее россияне могут посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, люди имеют возможность ввести и проверить показания приборов учета, а также контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями. ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг, поэтому отдельная регистрация в системе не требуется.

В рамках работ по развитию ГИС ЖКХ планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также расширить взаимодействие с единым порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных.