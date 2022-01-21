Офтальмолог назвала лекарства, которые ведут к глаукоме

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Врач-офтальмолог Гергана Стоянова рассказала о том, прием каких лекарств может спровоцировать возникновение глаукомы.

По данным ВОЗ, в мире от глаукомы страдают 105 миллионов человек, в России болеют около 1,2 миллиона. По словам врача, в течение следующих 10 лет число пациентов с этим диагнозом прибавится еще на 10 миллионов человек.

Заболевание возникает из-за многих факторов, в числе которых наследственность, плохое зрение, травмы, операции на глазах, возраст 40 +, а также прием некоторых лекарств.

— К факторам риска относятся глюкокортикоиды, то есть гормоны. На фоне приема этих лекарств возникает медикаментозная глаукома. Если люди вынуждены принимать эти препараты, мы назначаем им капли, чтобы компенсировать ситуацию. Но иногда люди лечат аллергию такими лекарствами просто после просмотра рекламы. И мы у таких пациентов находим серьезные проблемы с повышением внутриглазного давления, — сказала врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Офтальмолог рекомендует после 40 лет периодически посещать врача и измерять внутриглазное давление. На наличие глаукомы может указывать частая головная боль, радужные круги вокруг источника света, боль в надбровной дуге и ухудшение зрения. На начальном этапе у пациентов обычно нет никаких жалоб, и осознавать, что с организмом что-то не так, они начинают тогда, когда проблема запущена уже более чем на 60 процентов.

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