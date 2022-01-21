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Строительную свалку ликвидировали около Ленинградского вокзала в Москве

Иван Юминов

Город
Строительную свалку ликвидировали около Ленинградского вокзала в Москве
Фото: Генеральная прокуратура
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 3 Карта всех событий

Навалы грунта со строительными отходами убрали с территории за Ленинградским вокзалом в Москве. Об этом сообщили в столичной межрегиональной транспортной прокуратуре в пятницу, 21 января.

— Установлено, что на земельном участке полосы отвода Октябрьской железной дороги выявлены навалы грунта с включениями строительных отходов (бетонный бой, сколы асфальта), которые размещены на площади более двух тысяч квадратных метров. Также на территории строительного городка, где проживает значительное количество рабочих, выявлены грубые нарушения пожарной безопасности, санитарных норм, законодательства об охране окружающей среды, выявлены повреждения зеленых насаждений, — говорится в сообщении.

Нарушения, как заверили в прокуратуре, устранили в полном объеме. С данной целью в отношении подрядной организации были возбуждены дела об административных правонарушениях, а главе организации внесено представление.

Представление было внесено и в РЖД как заказчику строительных работ. По результатам его рассмотрения земельный участок был приведен в первоначальное состояние, также вывезено свыше 11 тысяч тонн отходов пятого класса опасности, отмечается на сайте прокуратуры.

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