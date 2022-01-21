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Академик Зверев дал совет тем, кто не успел ревакцинироваться и заболел

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Академик Зверев дал совет тем, кто не успел ревакцинироваться и заболел
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Привитым от коронавируса гражданам, которые не успели сделать третью прививку от COVID-19 и вдруг заболели, не стоит еще раз проходить вакцинацию. Об этом «Вечерней Москве» заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

— Очевидно, что и вакцинированные люди могут переносить вирус, заражать других и болеть. Что делать? Ничего, лечиться. И будьте уверены, что теперь после заболевания, если он переболеет коронавирусом, у него будет продолжительный полноценный иммунитет. Я считаю, что, если человек переболел, ему не нужно ревакцинироваться. Хотя есть специалисты, у которых другое мнение, — отметил эксперт.

По его словам, это ненормально, если после пройденного курса вакцинации человек вообще заболевает. Более того, даже в тех странах, где привита большая часть населения, количество заболевших растет или не меняется, констатировал ученый.

— Вакцина должна защищать продолжительное время. А если человек заболевает через несколько месяцев, это говорит о том, что у привитых нет иммунологической памяти, и приходится их вакцинировать каждые полгода. Более того, у американских вакцин рекомендуют делать бустерную прививку вообще через 3–4 месяца, — добавил спикер.

Собственно, по этой причине во многих странах мира, несмотря на большое количество заболевших, отменяются коронавирусные ограничения, заключил специалист.

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