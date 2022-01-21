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Американский комик Луи Андерсон скончался в возрасте 68 лет

Иван Юминов

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Американский комик Луи Андерсон скончался в возрасте 68 лет
Фото: Facebook / Louie Anderson

Американский комик Луи Андерсон умер в возрасте 68 лет после борьбы с раком. Об этом сообщает TMZ в пятницу, 21 января.

Покойный, как уточняется, боролся с раком крови и находился на лечении в больнице Лас-Вегаса. Он «проиграл» эту битву, отмечает TMZ.

Андерсон родился в 1953 году в американской Миннесоте. В США он был популярным комиком, а также снимался в различных телепроектах.

Российскому зрителю он может быть известен по мультсериалу «Жизнь с Луи». Проект был основан на воспоминаниях комика о жизни с родителями в детском возрасте.

Он создал и выпустил его в 1995 году, серии были основаны на воспоминаниях о детстве Андерсона с десятью братьями и сестрами, добродушной матерью и отцом с грубоватым характером. Андерсон также подробно описывал свое трудное детство, связанное с его весом, из-за чего его так дразнили. Шоу на протяжении трех лет было хитом канала Fox Kids и выиграло две премии «Эмми».

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