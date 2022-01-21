Диетолог назвала неочевидные причины для отказа от сахара

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Причиной для отказа от сахара могут быть не только серьезные заболевания, но и довольно незначительные проблемы: например, при воспалениях кожи отказ от добавленного сахара позволит улучшить ее состояние. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как заметила специалист, отсутствие сахара в рационе в некоторых неочевидных случаях может быть полезно для организма.

— Например, остеопороз или замучили кандидозы, у женщин это может быть молочница (хотя и у мужчин иногда тоже), стоматиты во рту, язвочки. Проявления на коже тоже могут быть, хотя здесь не такая прямая зависимость, но, тем не менее, как только убирается добавленный сахар, состояние может улучшиться. Часто у подростков возникает акне. Там, конечно, гормональный фон участвует, который создает благоприятную среду, и сами железы начинают больше продуцировать сало. А сало — отличный корм для патогенных бактерий, которые живут на нашей коже. А если еще и сладенького съесть, то у них вообще будет готовый тортик на коже в виде прыщика, — рассказала диетолог.

Эксперт отметила, что резкий отказ от сахара не несет вреда для организма, если человек питается сбалансированно. В этом случае углеводы можно будет получать не из сахара, а из цельнозерновых круп и хлеба, неочищенного риса и овощей.