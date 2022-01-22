Москва укрепила позиции в рейтингах Numbeo

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российская столица улучшила позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo, которые составляются по итогам онлайн-голосования среди интернет-пользователей. За последний год Москва стала восприниматься лучше с позиции безопасности, состояния экологии, здравоохранения.

За год столица поднялась на 31-ю позицию в Индексе преступности (Crime Index), перескочив с 260-го на 291-е место. Первое место в рейтинге отводится самому небезопасному городу. Пользователи отметили, что Москва является безопаснее Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Торонто, Барселоны, Берлина. Днем уровень безопасности в российской столице — 81,3 балла. Это один из самых высоких показателей среди мегаполисов. Рейтинг оценивает как низкие риски ограбления или нападения на почве этнической, расовой, гендерной или религиозной принадлежности. Самыми безопасными городами пользователи назвали Доху, Абу-Даби и испанский Сан-Себастьян.

В Индексе загрязненности окружающей среды (Pollution Index) за год столица поднялась с 172-го до 182-го места. За пять лет показатели Москвы стали лучше на 53 позиции — со 129-го места в 2018 году до 182-го места в начале 2022 года. Первое место отводится самому загрязненному городу.

— Пользователи портала оценили экологическую ситуацию Москвы выше, чем в ряде других мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Сеул, Лондон и Париж. За последние годы городом реализованы значительные проекты по модернизации ТЭК, городские программы озеленения. Первой из российских регионов Москва выпустила «зеленые» облигации, за счет которых город финансирует строительство Большой кольцевой линии и закупку электробусов. В 2021 году созданы и благоустроены 35 парков и 686 гектаров рекреационных зон, за последние 10 лет высажено более 9,5 миллиона деревьев и кустарников, осуществлено обновление подвижного состава наземного городского транспорта и метрополитена, запущены 1000 электробусов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что единая система экологического мониторинга насчитывает 600 высокоточных станций, створов и площадок наблюдений.

Наибольшее количество баллов столица получила по качеству зеленых зон, общей чистоте города, качеству и доступности питьевой воды. В текущем году лидерами рейтинга самых чистых городов мира стали Ставангер (Норвегия), Веллингтон (Новая Зеландия) и Канберра (Австралия).

— C 2015 года Москва также поднялась на 12 строк в Индексе здравоохранения (Health CareIndex) — с 191-го до 180-го места, в том числе за последний год произошел рост на пять позиций — с 185-го до 180-го места. Жители города отметили удобное расположение медицинских учреждений и их высокую оснащенность современным оборудованием, а также опыт и компетентность врачей. В этом индексе Москва обогнала Нью-Йорк, Шанхай, Лос-Анджелес, Рим и другие, — добавил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Кроме того, опрос показал улучшение оценок транспортной ситуации в Москве. За год время, за которое житель Москвы в среднем добирается от места жительства до работы, сократилось с 51,39 минуты до 51,08 минуты, а за пять лет путь до работы стал короче на 6 минут — вместо 57 минут в январе 2016 года он занимает 51 минуту в январе 2022 года. Во многом на улучшение ситуации повлияло открытие Московских центральных диаметров и Хордового кольца Москвы, заметно разгрузивших дороги столицы, отметил Аналитический центр Москвы.

Проект Numbeo является одним из наиболее авторитетных источников информации о качестве и уровне жизни, стоимости жизни, качестве здравоохранения, безопасности и экологии.