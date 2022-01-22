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«Он маньяк. Он меня насиловал»: автор песен Бузовой обвинила мужа в краже дочери

Анастасия Колоскова

Общество
«Он маньяк. Он меня насиловал»: автор песен Бузовой обвинила мужа в краже дочери
Фото: instagram.com / @lizabethmusic

Певица и автор песен для многих звезд российской эстрады, в том числе Ольги Бузовой, Елизавета Хайкова, более известная под псевдонимом Лизабэт, заявила об изнасиловании со стороны экс-супруга и обвинила его в похищении дочери.

В своем Instagram-аккаунте Хайкова разместила несколько видеороликов, в которых просила о помощи и заявляла о похищении ребенка. Кадры запечатлели выяснение отношений с ее бывшим мужем и правоохранителями.

На одном из видео девушка обвинила инспектора по делам несовершеннолетних в том, что она препятствует ее передвижению с ребенком.

— Я не хотела этого в Instagram, но так получилось. Невыносимо просто. Он меня преследует, он маньяк. Он меня насиловал. Украл мои вещи. Его мать Елена Викторовна и отец Евгений Александрович удерживают мои вещи. Меня даже в квартиру не пустили, — рассказала Хайкова, показав своего экс-супруга.

Другое видео она сняла в салоне автомобиля, на фоне громкого плача ребенка. По словам певицы, в это время ее бывший муж на улице дожидался подмоги от родителей.

— Нас преследует человек. Нет, он не человек, а маньяк. Угрожает нашей жизни. Он стучит в окно. Сейчас бабушка захочет тебя забрать. Ты не пойдешь никуда? Ты остаешься с мамой, да? — обращается Хайкова к дочери.

Кроме того, исполнительница показала снимок своего заявления в полицию, где обвинила экс-мужа и его родителей в похищении ребенка.

Хайкова вышла замуж за Дмитрия Зайцева в 2014 году, через два года родила дочь. Однако она признавалась, что отношения с мужем испортились три года назад. По ее словам, супруг превратился в тирана, начал пить и поднимать на нее руку. Хайкова хотела расстаться, но муж обратился в суд, чтобы отобрать у нее ребенка.

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