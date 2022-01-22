Россиянам объяснили, можно ли заработать на покупке квартиры на стадии котлована

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В 2022 году инвесторам сложно заработать, купив жилье во время его строительства и перепродав его в будущем. В настоящее время стоимость квартир достигла исторического пика, поэтому покупать их неразумно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев.

Он отметил, что приобретение квартиры в процессе постройки дома перестало быть выгодной инвестицией.

— Многие до сих пор уверены, что они могут купить квартиру на стадии котлована, а через полтора–два года продать ее на 30–40 процентов дороже. Забудьте, так уже не бывает! Сейчас, напомню, вы не даете средства девелоперу, а замораживаете их в банке, на специальном эскроу-счете. А девелопер их у того же банка под процент берет. Разница между ценой квартиры «на котловане» и в доме «под ключ» минимальна! — рассказал эксперт.

По его словам, сейчас на строительстве жилья зарабатывают уже не столько застройщики и частные инвесторы, сколько банкиры. В ближайшие месяцы вкладываться в недвижимость точно не стоит, уверен собеседник «ВМ».

Также Кудрявцев отметил, что на рынке жилья «надулся мыльный пузырь».

— Цены, главным образом, росли из-за льготной ипотеки на новостройки. Официально она была шесть процентов годовых, но застройщики субсидировали часть ипотечной ставки, и кредитоваться на покупку нового жилья можно было под четыре процента годовых и даже ниже. В итоге средняя цена на новостройки в Москве достигла исторического максимума, приблизившись к 250 тысячам рублей. Четверть миллиона за «квадрат»! И это в бетоне, без отделки. Притом что реальные доходы большинства москвичей снижались, — заметил специалист.

Условия льготной ипотеки прошлым летом резко изменились, и этот фактор роста цен на жилье себя практически исчерпал, подчеркнул эксперт. Так как нового фактора не появилось, в ближайшие месяцы или годы цены на недвижимость будут очень плавно, но снижаться, спрогнозировал Кудрявцев.