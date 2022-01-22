Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россиянам объяснили, можно ли заработать на покупке квартиры на стадии котлована

Никита Миронов

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Россиянам объяснили, можно ли заработать на покупке квартиры на стадии котлована
Фото: pixabay.com

В 2022 году инвесторам сложно заработать, купив жилье во время его строительства и перепродав его в будущем. В настоящее время стоимость квартир достигла исторического пика, поэтому покупать их неразумно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев.

Он отметил, что приобретение квартиры в процессе постройки дома перестало быть выгодной инвестицией.

— Многие до сих пор уверены, что они могут купить квартиру на стадии котлована, а через полтора–два года продать ее на 30–40 процентов дороже. Забудьте, так уже не бывает! Сейчас, напомню, вы не даете средства девелоперу, а замораживаете их в банке, на специальном эскроу-счете. А девелопер их у того же банка под процент берет. Разница между ценой квартиры «на котловане» и в доме «под ключ» минимальна! — рассказал эксперт.

По его словам, сейчас на строительстве жилья зарабатывают уже не столько застройщики и частные инвесторы, сколько банкиры. В ближайшие месяцы вкладываться в недвижимость точно не стоит, уверен собеседник «ВМ».

Также Кудрявцев отметил, что на рынке жилья «надулся мыльный пузырь».

— Цены, главным образом, росли из-за льготной ипотеки на новостройки. Официально она была шесть процентов годовых, но застройщики субсидировали часть ипотечной ставки, и кредитоваться на покупку нового жилья можно было под четыре процента годовых и даже ниже. В итоге средняя цена на новостройки в Москве достигла исторического максимума, приблизившись к 250 тысячам рублей. Четверть миллиона за «квадрат»! И это в бетоне, без отделки. Притом что реальные доходы большинства москвичей снижались, — заметил специалист.

Условия льготной ипотеки прошлым летом резко изменились, и этот фактор роста цен на жилье себя практически исчерпал, подчеркнул эксперт. Так как нового фактора не появилось, в ближайшие месяцы или годы цены на недвижимость будут очень плавно, но снижаться, спрогнозировал Кудрявцев.

Читайте также:
Инвестиции Жилье эксперты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте