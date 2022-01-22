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Диетолог объяснила, чем вызвана непреодолимая тяга к сладкому

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог объяснила, чем вызвана непреодолимая тяга к сладкому
Фото: Вечерняя Москва

Непреодолимое желание поесть сладкого может быть вызвано как психологическими причинами, так и более серьезными заболеваниями. При подозрении на болезнь человеку стоит обратиться к эндокринологу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что зависимость от сахара может быть психологической. В этом случае проблема решается проще, подчеркнула врач.

— Например, человек привык, что при любом слабозначимом действии в жизни (когда он устал, испытывает тревожность, одиночество или просто пришел домой и даже поел, но все равно чего-то не хватает) надо что-нибудь сладкое съесть. Бывает, что это дело привычки, как сигареты, — у кого-то это возможность пообщаться с кем-то, подумать, собраться с мыслями, своего рода легальный перерыв. А кто-то даже в самых неудобных случаях все равно будет курить, потому что это уже физиологическая потребность, — рассказала собеседница «ВМ».

Соломатина заметила, что в случае если зависимость от сахара вызвана психологическими причинами, можно получить выработку гормонов удовольствия другими способами: например, найти хобби или заняться спортом. При регулярных занятиях спортом также начинается выработка гормонов удовольствия. Кроме того, человек может элементарно недосыпать и, когда из-за этого у него не будет хватать энергии, он тоже очень будет хотеть сладкого, отметила врач.

Эксперт обратила внимание, что тяга к сладкому может вызываться различными заболеваниями.

— Если, скажем, зависимость связана с инсулинорезистентностью (глюкоза не способна пройти в клетки, инсулин ее туда протолкнуть не может), то там это уже либо преддиабетическое состояние, либо диабет, — рассказала диетолог.

Кроме того, причиной тяги к сладкому может быть нехватка магния, отметила врач. Особенно это характерно для случаев, когда человек просто «подсаживается» на шоколад, в этом случае нужно добавить магний в рацион: он содержится в семечках, орехах и зеленых овощах. Также желание сладкого может проявляться при гипотиреозе: недостаточном количестве гормонов щитовидной железы.

Обращаться к эндокринологу нужно при любых подозрениях на то, что именно болезнь является причиной тяги к сахару, заключила диетолог.

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