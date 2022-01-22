Андрей Бочкарев: Завершено бетонирование опор последней эстакады Северо-Восточной хорды в пределах МКАД

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Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Строители завершили работы по бетонированию опор последней эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) в пределах МКАД. Об этом в субботу, 22 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы завершили бетонирование опор последней эстакады Северо-Восточной хорды в пределах МКАД на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе. Бетонирование опор сдерживало большое количество коммуникаций Российских железных дорог, которые необходимо было перекладывать, — рассказал заммэра.

Он отметил, что эстакада длиной 2,4 километра обеспечит движение по трем полосам в каждом направлении. Андрей Бочкарев уточнил, что эстакада тянется от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе, пересекает Октябрьскую железную дорогу, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в свою очередь отметил, что в общей сложности на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе будет построено 22,6 километра дорог, в том числе три эстакады основного хода и две эстакады съезда общей протяженностью 5,6 километра.

— Кроме того, предусмотрена реконструкция моста через реку Яузу и строительство трех мостов через реку Лихоборку. Также в районе дом 16, строение 1 в Сигнальном проезде построен новый пешеходный тоннель, а на станции метро «Ботанический сад» сейчас ведется реконструкция подземного пешеходного перехода. Будет реконструировано два выхода, построен дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан, — цитирует Рафика Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Хордовое кольцо Москвы

До этого Рафик Загрутдинов оценил ход работ по монтажу металлоконструкций на эстакаде СВХ.