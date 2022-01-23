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Эксперт рассказал о возможном исчезновении пластиковых карт

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт рассказал о возможном исчезновении пластиковых карт
Фото: Pexels

В ближайшие несколько лет в России могут полностью пропасть пластиковые карты. Это связано с тем, что их заменят электронными.

— Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит в текущем году году. После этого пластиковые карты начнут стремительно терять актуальность, — считает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Также он считает, что в будущем пластиковые карты будут использовать порядка 15 процентов россиян, передает газета «Известия» слова эксперта.

Кроме этого директор технического департамента компании «ХайТэк-Интеграция» Дмитрий Ласьков отметил, что электронные карты лучше в использовании. Так, например, если у человека есть телефон или часы с NFC-модулем, носить с собой карты не нужно.

— Будущее — за биометрией, когда на кассах станут использовать отпечаток пальца или голосовую идентификацию, а также технологию распознавания лиц при подтверждении оплаты, — поделился мнением директор фабрики розничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин.

До этого стало известно, что в России в 2022 году могут закрыть около тридцати кредитных организаций. Отмечается, что подобный сценарий может произойти из-за отзыва лицензий либо их добровольного аннулирования. Финансовые учреждения могут прекратить свою деятельность и из-за слияния с другими банками или поглощения более крупными игроками на рынке.

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